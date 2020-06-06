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На Донбассе 4-летний ребенок утонул, пока мать отошла на пару минут

6 июня, 12:03

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Женщина на пять минут зашла в дом, пока ребенок играл на улице

В Донецкой области четырехлетний ребенок утонул в водоеме, пока мать отошла в дом. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Трагедия произошла в селе Новогнатовка Волновахского района. За пару минут мальчик ушел со двора к пруду, но упал в воду и утонул. В полицию обратилась бабушка мальчика.

"28-летняя жительница села Новогнатовка вместе с маленьким сыном находилась во дворе частного дома, а отчим был на пасеке неподалеку от дома. По словам матери, она на короткое время зашла в помещение по домашним делам, а ее малолетний сын остался играть на улице. Женщина вернулась через 5 минут и, не увидев сына, начала его искать. Мальчика нашли мертвым в водоеме неподалеку от дома семьи", – говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с отметкой "несчастный случай".

/ Фото: Нацполиция

Напомним, в Запорожской области на пруду утонули трое детей.

Кроме того, в прошлом году в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл. Спасатели и водолазы искали ребенка трое суток.

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утонул Донецкая область Гибель ребенка

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