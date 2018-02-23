На Донбассе аферисты под видом соцработников грабят пенсионеров

В Покровске с начала года произошло девять случаев мошенничества

В Покровске Донецкой области мошенники с начала года ограбили девятерых пенсионеров, представляясь работниками социальных служб, но поймать злоумышленников до сих пор не удалось.

"Я говорю : "А кто вы?" Она отвечает: "Я с собеса", – рассказала одна из пострадавших пенсионерок.

По ее словам, к ней домой пришла женщина, которая назвалась работником социальной службы и попросила паспорт якобы для оформления подарков от крупной торговой сети. Пока бабушка ходила за документом, незнакомка исчезла, прихватив все сбережения пенсионерки.

"Прихожу, кошелек открытый, денег нет, 13 тысяч. Она убежала. Девчонка такая лет 28, может под тридцатку такая. И удрала", – добавила жертва ограбления.

Бабушка сразу же вызвала полицию, но поймать мошенницу по горячим следам не удалось.

Как рассказали копы, выйти на след подобных преступников удается не сразу, поскольку чаще всего жертвы просто не могут их описать.

"Мошенники – это в основном не местные, приезжие из других областей. Они находятся на месте преступления 5-10 минут. Оставляют минимум следов на месте происшествия. Это затрудняет в дальнейшем поиск этих преступников", – пояснил заместитель главы Покровского отдела полиции Артур Двадцатник.

В свою очередь, сотрудники управления труда и социальной защиты утверждают, что от их имени аферисты орудовали и в прошлом году: обычно доверчивые пенсионеры сами пускают преступников в дом.

"Огромнейшая просьба не открывать двери. Если это представитель официальной структуры, он обязательно оставит письменное уведомление. Потом на нем будет номер телефона, адрес контакт", – призвала Оксана Саглай, заведующая отделения социальной помощи территориального центра Покровска.

С начала года в Покровске зафиксировано уже девять случаев такого мошенничества. Если злоумышленников задержат, им будет грозить до трех лет тюрьмы.

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