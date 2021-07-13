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На Донбассе активизировались боевики: где стреляли в этот раз

13 июля 2021 8:23

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Бойцы ВСУ заметили вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения

Боевик на оккупированной территории обстреливает позиции ВСУ. Фото Alexander Ermochenko/Reuters

Боевик на оккупированной территории обстреливает позиции ВСУ. Фото Alexander Ermochenko/Reuters

На Донбассе за прошлые сутки, 12 июля, боевики пять раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

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Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Вблизи Золотого-4 противник открывал огонь из стрелкового оружия.

У Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали позиции ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, боевики палил из гранатометов и стрелкового оружия.

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Также недалеко от Мироновского бойцы ВСУ заметили вражеский беспилотник типа "Орлан-10", который пересек линию разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.

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С начала этих суток, 13 июля, было одно нарушение режима прекращения огня – возле Пивденного боевики стреляли из гранатометов и пулеметов.

Напомним, ранее главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил, что оккупанты планируют захват новых территорий Украины – они не забыли о "Новороссии", проект на некоторое время лишь приостановили.

Кроме того, недавно боевики "ЛНР" заявили, что задержали преступную группу из девяти человек, которые якобы совершали заказные убийства в Луганской области.

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Также смотрите, какая ситуация в Золотом на Донбассе, где боевики палили по ВСУ несколько дней подряд:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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