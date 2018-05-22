На Донбассе автобус подорвал восьмиклассник с гранатой

В результате взрыва погиб 14-летний восьмиклассник, в чьей сумке и лежала граната

Взорвавшаяся в пассажирском автобусе в городе Дебальцево граната находилась в рюкзаке одного из школьников. Об этом сообщают подконтрольные боевикам информационные ресурсы..

Подростки ехали домой из школы. В результате взрыва погиб 14-летний восьмиклассник, в чьей сумке и лежала граната. "В результате детонации произошел взрыв", — указали представители "ДНР." Также пострадали два 16-летних и один 15-летний подросток.

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Взрыв в рейсовом автобусе в Дебальцево произошел днем во вторник, 22 мая.

Напомним, 21 мая боевики обстреляли Зайцево, в результате чего ранение получила женщина. Пенсионерку госпитализирована с минно-взрывной травмой.

Накануне на Донбассе контролируемые Россией боевики обстреляли жилые районы Марьинки, в результате чего погиб местный житель.

Также мы писали о том, что 17 мая враг обстрелял мирный населенный пункт Троицкое из 122 мм артиллерии, в результате чего погибли отец и ребенок, ранения получил другой сын и мать этих детей.