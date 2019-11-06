На Донбассе боевик подорвался при установке мины

Противник не только подрывается на своих же минных полях, но и не умеет обращаться со взрывными устройствами

/ Фото: Минобороны РФ

На Донбассе противник продолжает минировать территории, в результате чего сам не редко несет потери – при установке мины подорвался боевик. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупационные войска активизировали мероприятия по инженерно-фортификационному оборудованию передовых позиций соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", в том числе продолжают устанавливать минные поля.

"В частности, с начала ноября выросла интенсивность проведения врагом инженерных работ, в т.ч. по минированию местности вдоль линии соприкосновения, включая т.н. "серую зону". Наряду с этим увеличилось количество небоевых потерь личного состава оккупантов. Так, 1 ноября военнослужащий одного из подразделений "1 АК" ("ДНР") получил тяжелые ранения в результате неосторожного обращения с противопехотной миной при ее установке. Командование противника принимает меры по сокрытию указанного инцидента", – сообщает разведка.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", недавно на Донбассе автомобиль боевиков подорвался на своей же мине. Чтобы скрыть оплошность оккупантов,"фейкометы" из ОРДЛО сразу же придумали историю об обстреле от ВСУ и больном ребенке.

Отметим, что подобные проблемы у врага возникают не впервые. Боевики в авральном порядке оборудуют минные поля, что приводит к тяжелым последствиям для самих же оккупантов. В начале лета на своих же минах подорвались четверо российских военных из-за хаотичного минирования.

А тем временем в Золотом завершился этап отвода войск ВСУ и боевиков и начался процесс разминирования территории. Смотрите в сюжете, как живет населенный пункт после разведения сил:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама