На Донбассе боевик подорвался при установке мины

На Донбассе противник продолжает минировать территории, в результате чего сам не редко несет потери – при установке мины подорвался боевик. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Оккупационные войска активизировали мероприятия по инженерно-фортификационному оборудованию передовых позиций соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", в том числе продолжают устанавливать минные поля.
"В частности, с начала ноября выросла интенсивность проведения врагом инженерных работ, в т.ч. по минированию местности вдоль линии соприкосновения, включая т.н. "серую зону". Наряду с этим увеличилось количество небоевых потерь личного состава оккупантов. Так, 1 ноября военнослужащий одного из подразделений "1 АК" ("ДНР") получил тяжелые ранения в результате неосторожного обращения с противопехотной миной при ее установке. Командование противника принимает меры по сокрытию указанного инцидента", – сообщает разведка.
Как сообщали новости "Сегодня", недавно на Донбассе автомобиль боевиков подорвался на своей же мине. Чтобы скрыть оплошность оккупантов,"фейкометы" из ОРДЛО сразу же придумали историю об обстреле от ВСУ и больном ребенке.
Отметим, что подобные проблемы у врага возникают не впервые. Боевики в авральном порядке оборудуют минные поля, что приводит к тяжелым последствиям для самих же оккупантов. В начале лета на своих же минах подорвались четверо российских военных из-за хаотичного минирования.
А тем временем в Золотом завершился этап отвода войск ВСУ и боевиков и начался процесс разминирования территории. Смотрите в сюжете, как живет населенный пункт после разведения сил:
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