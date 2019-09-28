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На Донбассе боевики 17 раз обстреливали позиции украинских войск

28 сентября, 20:03

Оккупанты применяли тяжелые минометы, гранатометы и стрелковое оружие

/ Фото: Минобороны Украины

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 28 сентября оккупанты 17 раз обстреляли позиции украинских военных.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, противник вел огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник устроил восемь обстрелов:

- дважды в районе Марьинки из гранатометов разных систем и стрелкового оружия;

- дважды в районе Лебединского из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

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- дважды в районе Павлополя из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- дважды в районе Водяного из гранатометов разных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник устроил девять обстрелов:

- четыре раза вблизи Новолуганського из минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем и стрелкового оружия;

- в районе Новотошковского – из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

- в районе станции Кондрашовская – из миномета калибра 82 мм;

- дважды в районе Новгородского из миномета 120 мм, а также из гранатометов разных систем и стрелкового оружия;

- вблизи Троицкого – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

По данным штаба ООС, на протяжении суток в результате вражеских обстрелов обошлось без потерь в рядах украинских военных.

Отметим, что накануне боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Напомним, сутками ранее, 26 сентября, на Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия, был ранен военнослужащий. Противник устроил 23 обстрела позиций ВСУ.

Также сообщалось, что, 25 сентября на Донбассе боевики 32 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Два бойца ВСУ получили ранения, еще один – боевую травму.

А 24 сентября на Донбассе пророссийские боевики 24 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ погиб, еще один получил ранения.

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы оккупанты ООС

Источник: Сегодня

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