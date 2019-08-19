На Донбассе боевики 6 раз нарушили "режим тишины"

Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Фото: facebook.com/pressjfo.news

На Донбассе с начала понедельника боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением БПЛА с гранатометным выстрелом, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – сообщается в сводке пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

В ООС отмечают, что с целью нанесения наибольшего ущерба украинским военнослужащим на одном из направлений боевики применили беспилотный летательный аппарат, снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25).

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования совершили 6 обстрелов украинских позиций: в районе Новотроицкого, Водяного, Талаковки, Павлополя.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вражеского огня по позициям объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, за минувшие сутки, 18 августа, оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, на Донбассе из-за ЧП с оружием погиб один военный и трое получили ранения средней и легкой тяжести. ЧП произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Другие детали пока что не сообщаются.

Также на минувшей неделе на Донбассе военный погиб в результате обстрелов, подробности смотрите в сюжете:

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