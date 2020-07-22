На Донбассе боевики атаковали с воздуха, ВСУ понесли потери

Ранее боевики уже не раз атаковали с беспилотника ВСУ. Сегодня противник снова применил тактику сбрасывания гранат на позиции украинской армии с воздуха, вследствие чего ранения получили два бойца.
Об этом сообщает штаб Объединенных сил.
Военные отмечают, что сегодня вооруженные формирования РФ в очередной раз нагло нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции сил ООС.
"Так, против защитников населенного пункта Богдановка российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25. Двое военнослужащих получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали надлежащую медицинскую помощь. Такие коварные действия российских оккупантов без ответа не остались – наши военнослужащие дали врагу адекватный ответ. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении.
Отметим, что подобную тактику атаки с воздуха при помощи БПЛА используют периодически и украинские военные. Ранее мы показывали видео удара с беспилотника, как ВСУ устроили боевикам бомбардировку в ответ на их обстрелы.
Как сообщали новости "Сегодня", за вчерашний день, 21 июля, ВСУ понесли серьезные потери на Донбассе. Противник девять раз открывал огонь по позициям украинской армии, применив 120-х и 82-х мм минометы, гранатометы, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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