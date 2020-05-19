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На Донбассе боевики атаковали ВСУ и схлопотали "ответку"

19 мая, 07:10

Тина Наринецкая

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 18 мая, российские боевики устроили 11 обстрелов на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошлые сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:

  • у Богдановки оккупанты применили минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы;
  • неподалеку Тарамчука, Красногоровки и Широкино стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты стреляли:

  • рядом с Новотошковским враг применил 82 мм минометы и автоматические станковые гранатометы;
  • по окрестностям Новолуганского и трижды возле Луганского боевики ударили из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • рядом с Южным оккупанты применили подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
  • неподалеку Новоалександровки стреляли из автоматических станковых гранатометов.

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.

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По данным разведки, 18 мая наши воины уничтожили одного российского оккупанта.

Напомним, недавно в "ДНР" взорвался склад боеприпасов, в результате чего было много пострадавших, в том числе гражданских лиц. Это произошло по вине боевиков, но они, как принято, стали все валить на ВСУ.

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О том, как президент Владимир Зеленский проинспектировал военный госпиталь в зоне ООС, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы запрещенное оружие ООС

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