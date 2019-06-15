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На Донбассе боевики атакуют из "запрещенной" зоны: стали известны подробности

15 июня, 05:30

Противник активно стал использовать воздушную разведку и пытается вскрыть боевые порядки ВСУ

Фото: Минобороны РФ

На Донбассе враг не только готовит скрытые позиции для осуществления провокаций, но и в нарушение договоренностей активно использует нейтральную зону для нападений на позиции украинских войск. Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, характерной особенностью активности оккупантов в течение недели стало интенсивное использование ими технических средств разведки, включая средства радиотехнической разведки, беспилотники.

Также враг продолжает активное использование командованием оккупационных формирований так называемой "нейтральной/серой" зоны для совершения вооруженных провокаций и разведывательно-диверсионных вылазок.

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"Фиксируются неоднократные попытки РДГ (разведывательно-диверсионных групп) противника проникнуть в полосу обеспечения подразделений ОС с целью осуществления внезапных обстрелов передовых позиций ОС и разведки, а также уточнения боевых порядков передовых подразделений из состава ОС, вскрытия их системы ведения огня", – написал Тымчук.

А тем временем у врага возникают проблемы с инженерным оборудованием территорий, которые он контролирует. Как мы писали, на своих же минах подорвались четверо российских военных из-за хаотичного минирования. Боевики в авральном порядке оборудуют минные поля, что приводит к тяжелым последствиям для самих же оккупантов.

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Тег Донбасс, боевики, Тымчук, серая зона

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