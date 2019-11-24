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На Донбассе боевики бьют из минометов и СПГ

24 ноября, 21:05

В течение нынешних суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано

/ Фото: AFP

В воскресенье, 24 ноября, оккупанты в районе проведения операции Объединенных сил три раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В течение нынешних суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все 3 обстрела по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": возле Водяного, что на Приазовье – из минометов калибра 82 мм; вблизи Тарамчука – из крупнокалиберных пулеметов; возле Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе ООС добавили, что в течение нынешних суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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Напомним, на Донбассе снова было горячо – боевики ударили из запрещенного вооружения. 23 ноября вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции украинской армии из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщали новости "Сегодня", бойцы ВСУ нанесли существенный урон противнику за прошедшую неделю. Помимо живой силы, враг потерял и беспилотник. В штабе ООС рассказали о потерях боевиков за неделю.

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Отметим, что пророссийские боевики на Донбассе ни на день не прекращают обстрелы позиций украинской армии на фронте. Смотрите также в сюжете, что происходит на передовой:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики прекращение огня режим тишины ООС

Источник: Сегодня

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