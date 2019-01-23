На Донбассе боевики четыре раза открывали огонь, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери

Из-за обстрела российских наемников ранен боец ГСЧС из состава Объединенных сил

Бойцы ВСУ. Фото: Facebook

На Донбассе боевики четыре раза открывали огонь, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/092/4db/5c40924dbec20.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/092/4db/5c40924dbec20.jpg 2019-01-23T07:21:00+02:00 Донбасс Из-за обстрела российских наемников ранен боец ГСЧС из состава Объединенных сил

На Донбассе за минувшие сутки, 21 января, пророссийские боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ. Ранен украинский военный, сообщили в пресс-центре ООС.

"22 января российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции ВСУ в районе Широкино. Гранатометы и стрелковое оружие были применены у поселка Павлополь. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия стреляли боевики в районе Красногоровки.

А в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Золотое-4.

Кроме того, боевики из стрелкового оружия обстреляли Чермалык на Мариупольском направлении, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружия были применены против представителей ГСЧС Украины из состава Объединенных сил вблизи Марьинки.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один представитель ГСЧС Украины из состава Объединенных получил ранения. По данным разведки, 22 января, двух оккупантов было уничтожено и двое получили ранения", - рассказали в ООС.

Напомним, 21 января боевики на Донбассе два раза обстреляли позиции ВСУ. А 20 января, пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции украинских войск.

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