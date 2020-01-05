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На Донбассе боевики формируют "штрафные роты" и отправляют на передовую

5 января, 05:33

В разведке рассказали, где и для чего используют боевиков-штрафников

REUTERS/Alexander Ermochenko

REUTERS/Alexander Ermochenko

Командование оккупационных войск возобновило практику "штрафных рот", в которые попадают провинившиеся боевики, в том числе и офицеры, и отправляются в самые горячие точки Донбасса. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупанты возобновляют практику формирования т. н. "штрафных рот" в соединениях и частях "1 (Донецк), 2 (Луганск) АК". Штрафные подразделения оккупанты комплектуют офицерами, сержантами и рядовыми, причастных к совершению преступлений, самовольно оставляли передовые позиции или открыто выражали недовольство условиями службы.

Штрафников противник использует на наиболее опасных участках на линии соприкосновения. При этом, за счет их создаются т.н. "группы быстрого реагирования".

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Вместе с тем, в указанных подразделениях сохраняется высокий уровень правонарушений, в т.ч. случаев убийств, связанных с конфликтами между офицерами и их подчиненными. Убитые зачисляются к потерям якобы в результате обстрелов подразделениями Объединенных сил.

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Станислав Асеев. Фото: "Вільне слово"

Как сообщали новости "Сегодня", в начале декабря Россия приказала расторгать контракты с боевиками. Оккупанты меняют порядок прохождения службы местными наемниками, и даже установили граничный возраст для наемников.

В то же время украинские военные подсчитали потери боевиков на Донбассе в 2019 году. Боевики потеряли более шестисот человек и сто десять единиц техники.

А тем временем на передовой бойцы ВСУ встретили Новый год. Несколько приветственных слов от командира бригады, стишок от Снегурочки – и почта Деда Мороза отправляется в другое подразделение. Подробней смотрите в сюжете:

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Донбасс разведка боевики

Источник: Сегодня

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