На Донбассе боевики готовят детей к войне с Украиной – представитель омбудсмена

Сегодня, 14:50

Боевики развернули целую сеть лагерей так называемого "патриотического воспитания"

Боевики. Фото: архив
Боевики. Фото: архив

Более 5 тысяч детей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) прошли обучение в так называемых "патриотических лагерях", где учат обращаться с оружием и воспитывают ненависть к Украине, сообщил представитель уполномоченной Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лысянский.

"Мы увидели, как оккупанты привлекают детей к военному конфликту. Они развернули целую сеть лагерей так называемого "патриотического воспитания". Знаете, что это за воспитание? Это любовь к "русскому миру" и ненависть к украинцам, к Украине", - сказал он в понедельник в Киеве во время форуме, посвященном 70-летию Общей декларации прав человека.

По словам представителя омбудсмена, по результатам мониторинга ситуации в ОРДЛО удалось установить, что в таких лагерях детям, начиная с 9 лет, дают в руки автоматы, учат собирать и разбирать их.

"Через эти лагеря прошли обучение более 5 тысяч детей", - сообщил Лысянский.

Ранее мы уже сообщали, что боевики на Донбассе готовят детей к "войне с Украиной".

Также сообщалось, что в оккупированном Крыму детям дали в руки оружие и учат обращению с ним уже с малых лет. "Крымская правозащитная группа" только в октябре зафиксировала на территории полуострова как минимум 10 милитаристских мероприятий.

Отметим, что участие в военных конфликтах возможно лишь после достижения совершеннолетия. Международное право и законы Украины запрещают привлечение детей к военным конфликтам. Лица, причастные к таким преступлениям, будут нести криминальную ответственность.
дети, Донбасс, боевики

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Источник:

Интерфакс-Украина

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