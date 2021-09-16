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На Донбассе боевики из артиллерии ударили по мирным жителям (фото)

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
16 сентября, 17:34
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Оккупанты рано утром применили запрещенное Минскими соглашениями вооружение, есть пострадавший среди населения
REUTERS/Alexander Ermochenko
REUTERS/Alexander Ermochenko

Боевики не прекращают обстрелы на фронте, а на этот раз снова ударили по мирным жителям из тяжелого вооружения. Под артиллерийский обстрел попали населенные пункты Тарамчук и Щастье, в последнем ранение получил местный житель.

Об этом сообщает штаб ООС.

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Военные отметили, что систематические обстрелы с применением запрещенных видов вооружения со стороны оккупантов несут прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и повреждают гражданскую инфраструктуру.

Обстрел Счастья

Боевики атаковали сегодня утром с 06:40 до 07:50 со стороны позиций в районе Веселая Гора с применением минометов калибров 120 мм и 82 мм.

Автомобили изрешетило осколками. Коллаж "Сегодня"

"В результате обстрела получило осколочное ранение бедра и черепно-мозговую травму гражданское лицо, состояние которого оценивается как удовлетворительное. В ходе проведения наблюдательным группой украинской стороны СЦКК верификации последствий обстрела установлено и задокументировано факт повреждения частного дома по адресу: улица Энергетиков, 2Б/15. От разрыва мин калибра 120 мм была повреждена крыша дома, стены, окна и гражданские автомобили", – говорится в сообщении.

Этому тоже досталось. Фото: ООС
А вот и мина. Фото: ООС

Обстрел Тарамчука

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Враг в 06:40 утра ударил из ствольной артиллерии калибра 122 мм со стороны Еленовки.

Осколки полетели даже в окна. Фото: ООС

"Задокументирован факт повреждения частного дома. От разрыва снаряда калибра 122 мм повреждены стены, окна дома и прилегающая территория. К счастью никто из гражданского населения не пострадал", – заявили военные.

Следы разрывов снарядов. Фото: ООС

Эскалация на Донбассе и потери ВСУ

  • 10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;
  • 11 сентября – двое погибших, восемь раненных и двое получили боевые травмы;
  • 12 сентября – один погибший и трое раненных;
  • 13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;
  • 14 сентября – один боец ВСУ был ранен.

Наш военный корреспондент Егор Логинов объяснил, с чем связано обострение ситуации на Донбассе. По его словам, эксперты называют несколько причин такой эскалации.

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Читайте также в статье "Сегодня", может ли эскалация на фронте привести к большой войне с Россией.

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