На Донбассе боевики копают траншеи и размещают боевую технику во дворах жилых домов

Боевики продолжают возводить укрепления и размещают боевую технику в оккупированных населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают возводить укрепления и размещать боевую технику в жилой застройке, превращая мирное население оккупированной территории Украины в живой щит для своей бездарной и коварной деятельности", - говорится в сообщении.

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Кроме того, СММ ОБСЕ в своем отчете от 3 ноября отметила, что 1 ноября их беспилотный летательный зафиксировал бронетранспортер неустановленного типа и ЗУ-23 недалеко от села Долгое в Луганской области, а также новые траншеи длиной 50 метров, протянувшиеся между жилыми домами в селе Желтое.

"Также противник не прекращает препятствовать работе международных наблюдателей на оккупированных территориях", – отметили в штабе ООС.

Ранее в ОБСЕ заявили об исчезновении беспилотника, который совершал полет над оккупированной территорией Донецкой области.

Также, пару недель назад ОБСЕ зафиксировала колонну грузовиков на Донбассе у границы с Россией. Грузовики двигались по полям и ночью, а в одном из них была замечено вооружение – зенитную установку.