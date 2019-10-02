На Донбассе боевики лишили свободы украинского бойца

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Незаконный "верховный суд ДНР" приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) к лишению свободы на 16 лет. Об этом сообщили подконтрольные "ДНР" сайты.

Также в источниках опубликовали фамилию и инициалы украинского военного – В. И. Горобец. Оккупанты обвинили его в "терроризме".

"Фигурант прошел обучение в 169-м военном учебном центре сухопутных войск ВСУ "Десна", получил военную специальность замкового артиллерийского орудия МТ-12 "Рапира"и был направлен для прохождения дальнейшей службы в 40-ю отдельную артиллерийскую бригаду. Выполняя приказы командования ВСУ, он совершал умышленные действия, направленные на захват и свержение законной власти "ДНР", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее СБУ разоблачила несколько случаев вербовки украинцев российскими спецслужбами . В СБУ напомнили, что государственная измена в соответствии с Уголовным кодексом Украины карается лишением свободы на срок до 15 лет.

Кроме того, СБУ поймала пособника боевиков . Мужчина передавал противнику данные о перемещении, а также местах расположения личного состава и военной техники украинских военных. Сотрудники СБУ задокументировали, что информацию сообщник боевиков собирал и получал во время поездок на подконтрольную украинской власти территорию якобы для посещения родственников.

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