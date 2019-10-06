На Донбассе боевики набирают в разведку преступников

Противник придумал, как решить проблемы с комплектацией войска

/ Фото: AFP

Оккупационные войска переживают очередные проблемы с комплектацией своего войска, поэтому принято решение набирать в свои ряды "уголовников". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В связи с ростом уровня неукомплектованности разведывательных подразделений соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", командование российских оккупационных войск принимает меры по их пополнение за счет призыва лиц, которые ранее были уволены с военной службы по совершения преступлений, в том числе и тяжелых.

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А тем временем у врага на оккупированных территориях проблемы. На днях в разведке сообщали, что из-за нехватки боевиков в т.н. "Л/ДНР" начат военный "призыв". Оккупанты готовят собрания с молодежью, где будут проводить добровольно-принудительную паспортизацию.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно боевики усиленно тренировали мобилизацию, а контролировали эти процессы офицеры Южного военного округа РФ. Командование ВС РФ проводило подготовку к очередному этапу усиления боевых возможностей российско-оккупационных войск.

Смотрите видео боев между ВСУ и оккупантами вблизи Водяного под Мариуполем. Украинские военные плотным огнем накрыли позиции врага:

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