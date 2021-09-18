На Донбассе боевики нанесли урон ВСУ, но нарвались на "ответку"

Противник применял запрещенное вооружение – в ООС рассказали, где шли бои и из чего стреляли оккупанты

Боевики обстреляли ВСУ, у наших потери. Коллаж "Сегодня"

На фронте не утихают вражеские обстрелы. За прошедшие сутки боевики 7 раз атаковали позиции украинской армии, в результате чего двое бойцов получили ранения.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

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Где стреляли оккупанты:

вблизи населенного пункта Пески противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го калибра;

в районе Павлополя российские наемники дважды атаковали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Катериновки враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Зайцевого оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и осуществили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.

Военные также заметили в Луганской области пролет вражеского беспилотника "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", – заявили в ООС.

Эскалация на Донбассе и потери ВСУ

10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;

11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;

12 сентября – один погибший и трое раненых;

13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;

14 сентября – один боец ВСУ был ранен.

Наш военный корреспондент Егор Логинов объяснил, с чем связано обострение ситуации на Донбассе. По его словам, эксперты называют несколько причин такой эскалации.

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