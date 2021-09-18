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На Донбассе боевики нанесли урон ВСУ, но нарвались на "ответку"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
18 сентября, 07:58
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Противник применял запрещенное вооружение – в ООС рассказали, где шли бои и из чего стреляли оккупанты
Боевики обстреляли ВСУ, у наших потери. Коллаж "Сегодня"
Боевики обстреляли ВСУ, у наших потери. Коллаж "Сегодня"

На фронте не утихают вражеские обстрелы. За прошедшие сутки боевики 7 раз атаковали позиции украинской армии, в результате чего двое бойцов получили ранения.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

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Где стреляли оккупанты:

  • вблизи населенного пункта Пески противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го калибра;
  • в районе Павлополя российские наемники дважды атаковали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Катериновки враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
  • в районе Зайцевого оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и осуществили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.

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"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", – заявили в ООС.

Эскалация на Донбассе и потери ВСУ

  • 10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;
  • 11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;
  • 12 сентября – один погибший и трое раненых;
  • 13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;
  • 14 сентября – один боец ВСУ был ранен.

Наш военный корреспондент Егор Логинов объяснил, с чем связано обострение ситуации на Донбассе. По его словам, эксперты называют несколько причин такой эскалации.

Читайте также в статье "Сегодня", может ли эскалация на фронте привести к большой войне с Россией.

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