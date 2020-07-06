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Боевики коварно атаковали ВСУ на Донбассе, за что жестко поплатились

6 июля, 08:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Оккупанты снова ударили из запрещенного оружия

Вслед за обстрелами мирных поселков на Донбассе в зоне ООС боевики за минувшие сутки, 5 июля, 8 раз нарушали режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Наши военные немедленно реагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков, заставляя их прекратить агрессивные действия. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook утром 6 июля.

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Как уточняется в сообщении, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды открывал огонь по украинским защитникам вблизи Марьинки, Широкиного, Павлопля и Новотроицкого. Там оккупанты применили минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики активизировались вблизи Хутора Вольный и обстреляли наших защитников из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и пулеметов. Факт вражеской агрессии из подствольных и автоматических станковых гранатометов также зафиксирован неподалеку Орехового.

"Такие коварные действия оккупантов без ответа не остались – огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника. За минувшие сутки потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов нет. По данным разведки, 5 июля наши защитники уничтожили двух и ранили еще минимум двух захватчиков. С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, в подавляющем большинстве из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

Также в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник вел огонь по украинским позициям неподалеку Новгородского. Там оккупанты применили минометы 120-ти мм и артиллерийские системы калибра 122 мм. Также противники открыли открывали огонь вблизи Зайцевого и Южного.

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"Противник обстрелял из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Верхнеторецкого. Своим огнем из разрешенного вооружения наши защитники подавили активность врага. По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 июля боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате обстрелов один военный получил ранение.

Что происходит на передовой – смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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