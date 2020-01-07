На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: два бойца ВСУ ранены

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За прошлые сутки, 6 января, боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Два бойца ВСУ ранены, сообщили в пресс-центре ООС.

"6 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Два раза противник открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим позициям в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – недалеко от населенного пункта Пески.

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Еще три обстрела из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Боевики ударили по защитникам Крымского.

"Вчера, 6 января, в результате вражеского обстрела два военнослужащего Объединенных сил получили ранения", – рассказали в ООС.

Ранее мы сообщали о том, что ранним утром 5 января боевики накрывали ВСУ минометным огнем, а позже стало известно, что в районе населенного пункта Золотое-4 подорвался грузовик с украинскими бойцами – один погиб и еще один получил ранения.

А 4 января боевики четыре раза атаковали позиции украинской армии, при этом открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Военные сообщили подробности о ситуации на фронте.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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