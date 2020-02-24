На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: где было "жарко"

За прошлые сутки, 23 февраля, боевики 14 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"23 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован только один обстрел:

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вблизи Талаковки стреляли из беспилотного летательного аппарата – враг сбросил по нашим позициям гранатометный выстрел.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил 13 обстрелов:

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у Травневого велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Крымского ударили из миномета калибра 120 мм – враг выпустил 5 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

дважды неподалеку Орехово боевики применили 120-мм миномет – 29 мин;

два раза в районе Новоалександровки стреляли из ствольной артиллерии калибра 122 мм – 10 снарядов и 8 мин со 120-мм миномета;

рядом с населенным пунктом Хутор Вольный ударили из миномета калибра 82 мм – 6 мин, а также огонь велся из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Золотого-4 ударили из 82-мм минометов – противник выпустил 15 мин;

неподалеку Попасной стреляли из минометов калибра 82 мм – 14 мин;

в районе Новозвановки велся огонь из 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета;

два раза у Луганского боевики стреляли из миномета калибра 120 мм – 2 мины и 9 мин с 82-мм минометов, а также противник вел огонь из вооружения БМП-2 и гранатометов различных систем;

вблизи Кондрашевки Новой были применены артиллерийские системы калибра 122 мм – 20 снарядов.

"Вчера, 23 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – рассказали в ООС.

Напомним, на Донбассе оккупанты снова пошли на прорыв украинских позиций. По данным штаба ООС, украинские воины сумели вовремя заметить приближавшихся диверсантов и открыли огонь.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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