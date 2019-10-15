На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: ранен боец ВСУ

/ Фото: Getty Images

За прошлые сутки, 14 октября, на Донбассе пророссийские боевики 21 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"14 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов. В частности, трижды вблизи Новотроицкого велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. У Водяного и Лебединского враг применил миномет калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы. Дважды неподалеку Новогнатовки боевики стреляли из СПГ и крупнокалиберных пулеметов. У Водяного велся огонь из вооружения БМП-1, станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Пищевиков, Лебединского и Опитного стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Реклама

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов. Дважды вблизи Новолуганского стреляли из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов. Пять обстрелов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оккупанты устроили неподалеку Луганского. В районе Золотого боевики ударили из крупнокалиберных пулеметов, у Крымского – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Неподалеку Хутора Вольного были применены ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"За минувшие сутки, в результате обстрелов, получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил", – рассказали в ООС.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на передовую в зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе ознакомился с ситуацией на линии столкновения, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных.

Также стало известно, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе разведение войск в районе населенного пункта Золотое-4 было сорвано из-за вражеского обстрела.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама