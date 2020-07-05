На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: ранен украинский военный

На Донбассе за минувшие сутки, 4 июля, пророссийские боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате обстрелов один военный получил ранение. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook утром 5 июля.

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Как уточняется в сообщении, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" трижды попали под обстрел опорные пункты украинских защитников неподалеку Новотошковского. Там оккупанты применили артиллерийские системы 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометы, а также автоматические станковые гранатометы. Из минометов различных калибров, которые давно должны быть отведены от линии боевого соприкосновения, противник открывал огонь вблизи Орехово и Крымского. У этих населенных пунктов и близ Катериновки также активно использовались гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики активизировались после обеда. В частности, из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели обстрелы вблизи Павлополя и Гнутово. Еще один факт вражеской агрессии зафиксировано у Пищевика – там огонь велся из крупнокалиберных пулеметов стрелкового и снайперского оружия.

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"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. По данным разведки, 4 июля украинские защитники уничтожили трех и ранили еще трех захватчиков", – уточнили в штабе ООС.

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С начала же текущих суток оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня – обстрелы велись на подступах к Павлополю и близ Марьинки. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, 3 июля боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военный получил ранение, также были жертвы среди мирного населения – погибла женщина.

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