На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: в ход пошло запрещенное оружие

/ Фото: Facebook

За прошлые сутки, 8 октября, на Донбассе пророссийские боевики 17 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Потерь у ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов. В частности, неподалеку Песков велся огонь из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия, а вблизи Опытного – из минометов калибра 82 мм. Два обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики устроили неподалеку Новотроицкого. Трижды вблизи Водяного оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Вблизи Новогригорьевки враг ударил со станкового противотанкового гранатомета, а неподалеку Пищевиков и Павлополя – из стрелкового оружия.

Реклама

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил семь обстрелов. Дважды вблизи Травневого велся огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а вблизи Новолуганского применили минометы калибра 82 мм, автоматический гранатомет и стрелковое оружие. Еще два обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты устроили вблизи Луганского. Неподалеку Хутора Вольного стреляли из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а неподалеку Светлодарска – из гранатометов различных систем.

В тренде Стали известны имена погибших во время крушения самолета АН-12 под Львовом

Напомним, 7 октября на Донбассе боевики 27 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.

А 6 октября на Донбассе боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один военнослужащий погиб, еще один – получил ранения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама