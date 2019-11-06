На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: в ход пошло запрещенное оружие

Потерь в рядах ВСУ за минувшие сутки нет

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За прошлые сутки на Донбассе пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"5 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела. Два из них, из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, боевики устроили неподалеку Водяного, что на Приазовье. У Старогнатовки стреляли из крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Еще три обстрелы российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". У Орехового велся огонь из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Хутора Вольного стреляли из АГСив, а неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

"Вчера, 5 ноября, ранений в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", – рассказали в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", Россия собирается натравить снайперов на ВСУ. Оккупационные войска активно укомплектуют снайперские пары и дают "зеленый свет" стрелкам боевиков для нанесения урона украинской армии.

Также мы писали, что Россия на Донбассе отрабатывает один важный тактический маневр – тренирует действия по маскировке своих войск в условиях повышенной активности применения беспилотников.

А тем временем на фронте обстановка остается напряженной. Смотрите в сюжете, что происходит на передовой и в Золотом, где разводят войска:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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