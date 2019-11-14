На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: в ход пошло запрещенное оружие

Потерь в рядах ВСУ за минувшие сутки нет

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За прошлые сутки, 13 ноября, боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"13 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов. У Невельского стреляли из автоматических гранатометов, неподалеку Славного – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Лебединского и Новоселовки велся огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, у Новотроицкого – из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Пищевиков оккупанты ударили из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 11 вражеских обстрелов. Вблизи Хутора Вольного велся огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А у Луганского и дважды неподалеку Новолуганского стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Еще три обстрела из минометов калибра 120 мм, СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг устроил в районе Зайцево. У Орехова велся огонь из стрелкового оружия и подствольных гранатометов, а неподалеку Новотошковского – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия. У Светлодарска велся огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Шумел – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Вчера, 13 ноября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – рассказали в ООС.

Напомним, 12 ноября боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Из-за подрыва на неизвестном устройстве ранены двое военнослужащих.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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