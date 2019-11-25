На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: в ход пошло запрещенное оружие

Потерь среди украинских военнослужащих за минувшие сутки нет

Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошлые сутки, 24 ноября, боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"24 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил шесть обстрелов. У Тарамчука и Березового стреляли из крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Водяного ударили из минометов калибра 82 мм. Вблизи Красногоровки велся огонь из СПГ и крупнокалиберных пулеметов. Еще два обстрела из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия оккупанты устроили у Марьинки.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Луганского, боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

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"Вчера, 24 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было", – рассказали в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", бойцы ВСУ нанесли существенный урон противнику за прошедшую неделю. Помимо живой силы, враг потерял и беспилотник.

Отметим, что пророссийские боевики на Донбассе ни на день не прекращают обстрелы позиций украинской армии на фронте. Смотрите также в сюжете, что происходит на передовой:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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