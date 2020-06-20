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На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: в рядах ВСУ – потери

20 июня, 12:57

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Оккупанты ударили из артиллерийских систем и минометов

На Донбассе не утихает вражеский огонь – сегодня, 20 июня, боевики снова обстреляли позиции украинских военных. Ранение получил один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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"У населенного пункта Орехово противник вел огонь из артиллерийских систем и минометов, в результате чего один наш защитник получил осколочное ранение", – говорится в сообщении.

Раненному бойцу уже оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

"Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", – добавили в ООС.

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Напомним. за прошлые сутки, 19 июня, российские боевики восемь раз обстреляли наши позиции на Донбассе. Враг ударил по нашим позициям из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Кроме того, недавно украинские военные из 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ранение ВСУ боевики обстрелы боец ООС

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