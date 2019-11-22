На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: ВСУ понесли потери

За прошлые сутки, 21 ноября, боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Трое военнослужащих получили травмы, сообщили в пресс-центре ООС.

"21 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Кроме того, зафиксировано огонь из ПТРК", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела. Дважды у Водяного боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Неподалеку от Невельского велся огонь из крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано два вражеских обстрела. Неподалеку от Шумов стреляли из противотанкового ракетного комплекса, а у Кондрашовки-Новой – из подствольных гранатометов.

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"Вчера, 21 ноября, в результате обстрелов, боевые травмы получили 3 военнослужащих из состава Объединенных сил", – рассказали в ООС.

Напомним, 20 ноября боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Семеро военнослужащих получили ранения.

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