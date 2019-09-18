На Донбассе боевики обстреливали украинских военных из гранатометов

/ Фото: AFP

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в среду осуществили четыре обстрела украинских позиций в зоне проведения операции объединенных сил, сообщил пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в вечерней сводке на странице ООС в Фейсбуке.

Реклама

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – также два обстрела.

Отметим, на фронте обстановка продолжает оставаться напряженной. Как сообщали новости "Сегодня", 17 сентября на Донбассе пророссийские боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов ВСУ понесли серьезные потери.

А тем временем на другом участке фронта потихоньку налаживается мир. Как сообщали новости "Сегодня", у Зеленского рассказали, когда откроют мост в Станице Луганской. 15 сентября было заасфальтировано почти 300 метров из 750 правой стороны дороги в направлении моста, а утром в воскресенье завершили асфальтирование левой части дороги.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама