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На Донбассе боевики обстреляли автомобиль СЦКК (фото)

25 июня 2021 14:52

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Боевики вели обстрел во время проведения гуманитарных мероприятий персоналом Красного Креста, им пришлось покинуть опасный район

На Донбассе вблизи Новотошковского боевики обстреляли позиции украинских военных и попали в автомобиль украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

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Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, из запрещенных минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия всего было выпущено 52 мины. Обстрел велся из района населенного пункта Донецкий, где в последнее время фиксировались инженерные работы со стороны оккупантов.

Красным выделены следы от мин боевиков. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Красным выделены следы от мин боевиков. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Осколками и пулями был поврежден автомобиль наблюдательной группы Новотошковское украинской стороны СЦКК. К счастью, никто из украинских воинов не пострадал.

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"Обстрел велся именно во время проведения гуманитарных мероприятий персоналом Международного Комитета Красного Креста, что проходили зеркально в указанных районах. Украинская сторона СЦКК совместно с СММ ОБСЕ обеспечивала предоставленные гарантии безопасности. С началом обстрела представители гуманитарной миссии были вынуждены покинуть опасный район", – сказано в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что представитель ООН проверила КПВВ, работу которых блокируют боевики.

Также напомним, ВСУ сбили на Донбассе беспилотник боевиков.

А о потерях ВСУ на Донбассе смотрите в видеосюжете:

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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