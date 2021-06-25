На Донбассе боевики обстреляли автомобиль СЦКК (фото)

На Донбассе вблизи Новотошковского боевики обстреляли позиции украинских военных и попали в автомобиль украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).
Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, из запрещенных минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия всего было выпущено 52 мины. Обстрел велся из района населенного пункта Донецкий, где в последнее время фиксировались инженерные работы со стороны оккупантов.
Красным выделены следы от мин боевиков. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Осколками и пулями был поврежден автомобиль наблюдательной группы Новотошковское украинской стороны СЦКК. К счастью, никто из украинских воинов не пострадал.
Читайте также: На Донбассе не утихают обстрелы – ранен боец ВСУ
"Обстрел велся именно во время проведения гуманитарных мероприятий персоналом Международного Комитета Красного Креста, что проходили зеркально в указанных районах. Украинская сторона СЦКК совместно с СММ ОБСЕ обеспечивала предоставленные гарантии безопасности. С началом обстрела представители гуманитарной миссии были вынуждены покинуть опасный район", – сказано в сообщении.
Ранее мы сообщали, что представитель ООН проверила КПВВ, работу которых блокируют боевики.
Также напомним, ВСУ сбили на Донбассе беспилотник боевиков.
А о потерях ВСУ на Донбассе смотрите в видеосюжете:
Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией