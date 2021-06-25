На Донбассе боевики обстреляли автомобиль СЦКК (фото)

Боевики вели обстрел во время проведения гуманитарных мероприятий персоналом Красного Креста, им пришлось покинуть опасный район

На Донбассе вблизи Новотошковского боевики обстреляли позиции украинских военных и попали в автомобиль украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

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Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, из запрещенных минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия всего было выпущено 52 мины. Обстрел велся из района населенного пункта Донецкий, где в последнее время фиксировались инженерные работы со стороны оккупантов.

Красным выделены следы от мин боевиков. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Осколками и пулями был поврежден автомобиль наблюдательной группы Новотошковское украинской стороны СЦКК. К счастью, никто из украинских воинов не пострадал.

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"Обстрел велся именно во время проведения гуманитарных мероприятий персоналом Международного Комитета Красного Креста, что проходили зеркально в указанных районах. Украинская сторона СЦКК совместно с СММ ОБСЕ обеспечивала предоставленные гарантии безопасности. С началом обстрела представители гуманитарной миссии были вынуждены покинуть опасный район", – сказано в сообщении.

Ранее мы сообщали, что представитель ООН проверила КПВВ, работу которых блокируют боевики.

Также напомним, ВСУ сбили на Донбассе беспилотник боевиков.

А о потерях ВСУ на Донбассе смотрите в видеосюжете:

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