Сделать стартовой
25,7
28,84
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе боевики обстреляли Бахмутский аграрный союз

11 июля, 22:55

На сельскохозяйственном поле военные увидели две огромные воронки

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Наблюдательный группа УС СЦКК осуществила фотофиксацию по факту обстрела участка местности вблизи поселка Новолуганское Донецкой области.

Об этом операция объединенных сил сообщает в Facebook. 10 июля примерно в 21 часов, противник совершил обстрел ООО "Бахмутский аграрный союз".

"Установлено, что огонь противник вел из артиллерийских систем калибра 122 мм, по направлению оккупированной Горловки", – говорится в сообщении.

Прибыв на место обстрела, на сельскохозяйственном поле военные зафиксировали две огромные воронки, именно от взрыва артиллерийских снарядов калибра 122 мм. Кроме того, из-за обстрела поврежден газопровод, провода линии электропередач и информационный щит свинокомплекса ООО "Бахмутский аграрный союз". Пострадавших среди работников не выявлено.

Как сообщали новости "Сегодня", еще один обстрел произошел около 15:00 10 июля в районе южной окраины Гранитного, где был подбит автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. Погиб один боец ВСУ и еще один получил ранение. Также отмечалось, что в колонне также находился автомобиль нового главы Донецкой области, но он не пострадал. Позже стало известно имя бойца, погибшего во время обстрела автоколонны на Донбассе.


Спикер Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко заявила, что "обстрел автоколонны со стороны гибридных войск РФ является недопустимым нарушением Минских соглашений". А заместитель министра Егор Божок отметил: "Именно так Кремль "хочет" прекращение огня в Украине и "старается изо всех сил выполнять" Минские соглашения. Боюсь, что это не конец. В духе Совета Европы, Россия не остановится".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на нападение боевиков. Глава государства поручил Генштабу жестко реагировать на попытки вооруженных провокаций в Донбассе, усилив активность подразделений ВСУ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, военные, горловка, обстрел, Бахмут, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе боевики обстреляли Бахмутский аграрный союз". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обстрел грузовика у Гранитного: в ООС объяснили пребывание главы Донецкой ОГА в колонне

Сегодня, 12:36

Новый руководитель Донецкой области только-только вступил в должность и тут же чуть не пострадал от боевиков

Стало известно имя бойца, погибшего во время обстрела автоколонны на Донбассе

Сегодня, 04:27

Военный был родом из Николаева, ему был 21 год

В МИДе Украины осудили обстрел автоколонны на Донбассе

Сегодня, 03:00

Именно так Кремль "хочет" прекращение огня в Украине и "старается изо всех сил выполнять" Минские соглашения

Зеленский поручил Генштабу жестко реагировать на попытки вооруженных провокаций в Донбассе

Вчера, 21:20

Хомчаку поручено максимально усилить активность подразделений ВСУ

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Врачи назвали 12 признаков больных почек

Тайсон Фьюри: Владимир Кличко – хронический мошенник

"Почему я должна уйти? Никто не укажет мне, что делать"

Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица

Меган Маркл и принц Гарри показали фотографии с крещения Арчи

СМИ узнали о конфликте в ближайшем окружении Зеленского

Недетский скандал: НАБУ завело дело на Матиоса и Луценко

Девушка дня. 17-летняя рекордсменка мира Ярослава Магучих

Ребров: Я возмущен решением Петряка

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Доллар по 24? Все может быть

9 июля, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

9 июля, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

9 июля, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Рада, прощай: каким был восьмой созыв украинского парламента

9 июля, 07:00

Нардепы меньше дрались, много "сочиняли" и дважды изменили Конституцию

Почему не нужно заправлять постель по утрам

В Польше погибла игрок сборной РФ Екатерина Королева

7 неформальных детей знаменитостей
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь