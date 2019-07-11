На Донбассе боевики обстреляли Бахмутский аграрный союз

На сельскохозяйственном поле военные увидели две огромные воронки

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Наблюдательный группа УС СЦКК осуществила фотофиксацию по факту обстрела участка местности вблизи поселка Новолуганское Донецкой области.

Об этом операция объединенных сил сообщает в Facebook. 10 июля примерно в 21 часов, противник совершил обстрел ООО "Бахмутский аграрный союз".

"Установлено, что огонь противник вел из артиллерийских систем калибра 122 мм, по направлению оккупированной Горловки", – говорится в сообщении.

Прибыв на место обстрела, на сельскохозяйственном поле военные зафиксировали две огромные воронки, именно от взрыва артиллерийских снарядов калибра 122 мм. Кроме того, из-за обстрела поврежден газопровод, провода линии электропередач и информационный щит свинокомплекса ООО "Бахмутский аграрный союз". Пострадавших среди работников не выявлено.

Как сообщали новости "Сегодня", еще один обстрел произошел около 15:00 10 июля в районе южной окраины Гранитного, где был подбит автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. Погиб один боец ВСУ и еще один получил ранение. Также отмечалось, что в колонне также находился автомобиль нового главы Донецкой области, но он не пострадал. Позже стало известно имя бойца, погибшего во время обстрела автоколонны на Донбассе.

Спикер Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко заявила, что "обстрел автоколонны со стороны гибридных войск РФ является недопустимым нарушением Минских соглашений". А заместитель министра Егор Божок отметил: "Именно так Кремль "хочет" прекращение огня в Украине и "старается изо всех сил выполнять" Минские соглашения. Боюсь, что это не конец. В духе Совета Европы, Россия не остановится".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на нападение боевиков. Глава государства поручил Генштабу жестко реагировать на попытки вооруженных провокаций в Донбассе, усилив активность подразделений ВСУ.

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