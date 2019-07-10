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На Донбассе боевики обстреляли грузовик ВСУ из противотанковой ракеты: погиб военнослужащий

10 июля, 18:57

Еще один боец ВСУ получил ранения

ПТРК "Стугна". Скриншот
ПТРК "Стугна". Скриншот.

На Донбассе пророссийские боевики огнем из противотанкового ракетного комплекса поразили грузовик украинских военных. Один боец ВСУ погиб, еще один – ранен, сообщили в пресс-центре ООС.

"Вражеским ПТРК был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Обстрел оккупанты устроили сегодня около 15:00 в районе южной окраины Гранитного. Противотанковая управляемая ракета попала в кузов грузового автомобиля. Один военнослужащий погиб, еще один – получил ранения средней тяжести. Раненому бойцу уже оказали медицинскую помощь. Пострадавшего эвакуировали в медицинское учреждение.

Напомним, ранее, 1 июля на Донбассе боевики обстреляли автомобиль с военными медиками ООС из противотанковой управляемой ракеты. Жертвами вражеского обстрела стали двое военнослужащих Морской пехоты Украины: водитель санитарного автомобиля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко.


Президент Украины Владимир Зеленский осудил обстрел медиков и призвал Европу и США отреагировать на агрессию боевиков, направленную на срыв переговорного процесса в регионе.

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрел, птрк, погибший, раненый, ООС

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