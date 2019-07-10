На Донбассе боевики обстреляли грузовик ВСУ из противотанковой ракеты: погиб военнослужащий

Еще один боец ВСУ получил ранения

ПТРК "Стугна". Скриншот.

На Донбассе пророссийские боевики огнем из противотанкового ракетного комплекса поразили грузовик украинских военных. Один боец ВСУ погиб, еще один – ранен, сообщили в пресс-центре ООС.

"Вражеским ПТРК был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Обстрел оккупанты устроили сегодня около 15:00 в районе южной окраины Гранитного. Противотанковая управляемая ракета попала в кузов грузового автомобиля. Один военнослужащий погиб, еще один – получил ранения средней тяжести. Раненому бойцу уже оказали медицинскую помощь. Пострадавшего эвакуировали в медицинское учреждение.

Напомним, ранее, 1 июля на Донбассе боевики обстреляли автомобиль с военными медиками ООС из противотанковой управляемой ракеты. Жертвами вражеского обстрела стали двое военнослужащих Морской пехоты Украины: водитель санитарного автомобиля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил обстрел медиков и призвал Европу и США отреагировать на агрессию боевиков, направленную на срыв переговорного процесса в регионе.

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