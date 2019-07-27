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На Донбассе боевики обстреляли из гранатомета позиции ВСУ, есть раненый

27 июля, 20:40

Оккупанты не применяли оружие запрещенных калибров

Фото: Facebook "Вернись живым"
Фото: Facebook "Вернись живым".

В зоне ООС с начала суток оккупанты один раз нарушили "режим тишины". Об этом сообщает штаб ООС. 

Боевики вели обстрел из направления населенного пункта Сокольники по позициям украинских военных вблизи Крымского. Обстрелы осуществлялись в районе оперативно-тактического группировки "Север". 

Во время обстрелов оккупанты применили автоматические гранатометы. 

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 26 июля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались режима прекращения огня, но сегодня снова открыли огонь по украинским военнослужащим. Из-за вражеского обстрела один боец ВСУ ранен.

Как сообщали "Сегодня", боевики терроризируют мирных жителей на Донбассе, грабя их дома, в связи с чем даже российское командование решило принять меры.

А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".


Видео: Facebook

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрел, ООС

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Сегодня

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