На Донбассе боевики обстреляли из гранатомета позиции ВСУ, есть раненый
Оккупанты не применяли оружие запрещенных калибров
В зоне ООС с начала суток оккупанты один раз нарушили "режим тишины". Об этом сообщает штаб ООС.
Боевики вели обстрел из направления населенного пункта Сокольники по позициям украинских военных вблизи Крымского. Обстрелы осуществлялись в районе оперативно-тактического группировки "Север".
Во время обстрелов оккупанты применили автоматические гранатометы.
В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 26 июля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались режима прекращения огня, но сегодня снова открыли огонь по украинским военнослужащим. Из-за вражеского обстрела один боец ВСУ ранен.
Как сообщали "Сегодня", боевики терроризируют мирных жителей на Донбассе, грабя их дома, в связи с чем даже российское командование решило принять меры.
А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".
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