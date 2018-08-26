На Донбассе боевики обстреляли из минометов жилой сектор Южного – СЦКК

В результате обстрела боевиками мирного населения никто не пострадал

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации зафиксировала очередное нарушение Минских договоренностей и режима прекращения огня российскими оккупационными войсками, которые 25 августа из минометов 120 мм калибра обстреляли жилой сектор населенного пункта Южное Бахмутского района Донецкой области.

"25 августа 2018 года российско-террористические войска обстреляли из миномета калибра 120 мм жилой сектор поселка Южное Бахмутского района Донецкой области", – говорится в сообщении.

Сообщение об обстреле поступило в 10.00 26 августа 2018. На месте происшествия представителями СЦКК была обнаружена воронка от взрыва 120 мм мины на асфальтированной проезжей части улицы Островского, одним осколком мины был поврежден фасад дома культуры.

Пострадавших среди мирного населения не зарегистрировано. Боеприпасы, которые не взорвались, не были обнаружены. Огонь велся в направлении Горловка – Южное.

В сообщении также акцентировано внимание на том, что расстояние от места попадания мины до ближайших позиций Вооруженных Сил Украины составило около километра.

"Прямо свидетельствует о преднамеренном обстреле боевиками мирного населения", – сказано в сообщении.









Напомним, что на Донбассе продолжает обостряться ситуация – противник 33 раза атаковал позиции украинской армии, однако ответным огнем ВСУ нанесли урон боевикам, сообщает штаб Операции объединенных сил.

Стоит отметить, что 25 августа враг также применил семь раз запрещенное Минскими соглашениями вооружение, однако украинские военные контролируют ситуацию на фронте. Так, российские оккупанты вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщалось, 24 августа боевики ударили артиллерией по украинским военным. Оккупанты на Донбассе применили запрещенное Минскими соглашениями вооружение – курпнокалиберные минометы и ствольную артиллерию. Всего было совершено 39 обстрелов.

Кроме того, боевики обстреляли на Донбассе поселок Врубовка. Враг применил крупнокалиберную артиллерию и семь 152-мм снарядов попали по жилому сектору. Военные опубликовали фото последствий артудара врага по мирным жителям.



