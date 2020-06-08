На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов

В воскресенье, 7 июня, на Донбассе российские наемники, которые с начала минувших суток нарушили "тишину" один раз, обстреляли украинских защитников из противотанковых гранатометов, ранив одного бойца ВСУ.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Сегодня, 7 июня, в очередной раз проигнорировав мирные договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из станковых противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил в Донецкой области", - говорится в сообщении.
Украинский боец получил осколочное ранение. Ему оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.
"Наши военнослужащие применили дежурные огневые средства и дали четко понять врагу, что за такие агрессивные действия его ждет жесткий и неотвратимый ответ", – подчеркнули в штабе.
Напомним, за прошлые сутки, 6 июня, российские боевики устроили 13 обстрелов на Донбассе. Четверо военнослужащих получили ранения, еще один – боевое травмирование.
По данным разведки, 6 июня украинские защитники уничтожили одного оккупанта.
5 июня боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, двое бойцов были ранены.
О том, как ВСУ уничтожили блиндаж боевиков, смотрите видео:
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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