На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов

В воскресенье, 7 июня, на Донбассе российские наемники, которые с начала минувших суток нарушили "тишину" один раз, обстреляли украинских защитников из противотанковых гранатометов, ранив одного бойца ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня, 7 июня, в очередной раз проигнорировав мирные договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из станковых противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил в Донецкой области", - говорится в сообщении.

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Украинский боец получил осколочное ранение. Ему оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

"Наши военнослужащие применили дежурные огневые средства и дали четко понять врагу, что за такие агрессивные действия его ждет жесткий и неотвратимый ответ", – подчеркнули в штабе.

Напомним, за прошлые сутки, 6 июня, российские боевики устроили 13 обстрелов на Донбассе. Четверо военнослужащих получили ранения, еще один – боевое травмирование.

По данным разведки, 6 июня украинские защитники уничтожили одного оккупанта.

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5 июня боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, двое бойцов были ранены.

О том, как ВСУ уничтожили блиндаж боевиков, смотрите видео:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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