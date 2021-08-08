На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ: погиб украинский военный

В результате вражеских обстрелов еще двое украинских защитников получили ранения

На Донбассе не утихают обстрелы. Фото: facebook.com93OMBr

За прошедшие сутки, 7 августа, боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Погиб украинский военный, еще двое защитников получили ранения, один из них сейчас находится в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Где стреляли боевики:

в направлении поселка Пески (из противотанковых ракетных комплексов);

вблизи населенного пункта Шумы (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия);

неподалеку Невельского (из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия);

в направлении Крымского (с станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов);

у Золотого-4 (из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, стрелкового оружия).

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор и ранили мирного жителя. В частности, российские наемники обстреляли частный сектор в Опытном и Марьинке, местный житель пострадал. Военные ВСУ открывали огонь в ответ.

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Также напомним, боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов. Противник атаковал из запрещенного тяжелого вооружения.

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