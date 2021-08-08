Українська
$ 26,94
31,9
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ: погиб украинский военный

8 августа 2021 9:18

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В результате вражеских обстрелов еще двое украинских защитников получили ранения

На Донбассе не утихают обстрелы. Фото: facebook.com93OMBr

На Донбассе не утихают обстрелы. Фото: facebook.com93OMBr

За прошедшие сутки, 7 августа, боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Погиб украинский военный, еще двое защитников получили ранения, один из них сейчас находится в тяжелом состоянии.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Где стреляли боевики:

  • в направлении поселка Пески (из противотанковых ракетных комплексов);
  • вблизи населенного пункта Шумы (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия);
  • неподалеку Невельского (из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия);
  • в направлении Крымского (с станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов);
  • у Золотого-4 (из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, стрелкового оружия).

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В тренде
После потопа в Днепре мужчина на матрасе устроил рыбалку посреди улицы (видео)
Житель Днепра не испугался непогоды. Коллаж "Сегодня"

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор и ранили мирного жителя. В частности, российские наемники обстреляли частный сектор в Опытном и Марьинке, местный житель пострадал. Военные ВСУ открывали огонь в ответ.

Реклама

Также напомним, боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов. Противник атаковал из запрещенного тяжелого вооружения.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Новый главнокомандующий ВСУ не пустил Разумкова в зону ООС: что произошло
Новый главнокомандующий ВСУ не пустил Разумкова в зону ООС: что произошлоУкраина
На Донбассе к военным не пускают чиновников: Залужный назвал причину
На Донбассе к военным не пускают чиновников: Залужный назвал причинуДонбасс
Зеленский: На Донбассе устоять и остаться в голове, в душе и в сердце украинцем – сложно
Зеленский: На Донбассе устоять и остаться в голове, в душе и в сердце украинцем – сложноДонбасс
Как вывезти 20 тысяч долларов из Донецка? В Сети возмутились вопросом украинца
Как вывезти 20 тысяч долларов из Донецка? В Сети возмутились вопросом украинцаУкраина
На Донбассе боевики устроили новые провокации на передовой: где велся огонь
На Донбассе боевики устроили новые провокации на передовой: где велся огоньДонбасс
Гордон: Путин не отдаст Донбасс, если Крым не признают российским
Гордон: Путин не отдаст Донбасс, если Крым не признают российскимУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять