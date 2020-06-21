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На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ: ранен украинский военный

21 июня, 18:37

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Наши бойцы дали достойный отпор оккупантам

За 21 июня боевики на Донбассе восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил, в результате один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения 120-мм и 82-мм минометы, а также гранатометы различных систем, БМП-1, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится на странице ООС.

В ответ украинские защитники дали достойный отпор и "четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной". После чего захватчики прекратили свою активность.

По информации пресс-центра, противник стрелял возле Зализного, Шумов, Крымского, Новотошковского, Авдеевки и Старогнатовки.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдался.

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Напомним, недавно украинские военные из 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.

Кроме того, ранее на этой неделе вблизи населенного пункта Новотошковское на Донбассе украинские военнослужащие подорвались на мине, в результате чего двое бойцов были ранены.

Также смотрите, как украинские бойцы противостоят оккупантам на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы оккупант ООС

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