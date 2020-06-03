На Донбассе боевики открыли огонь по позициям ВСУ из жилых кварталов

В штабе отмечают, что захватчики имели целью заставить украинских защитников открыть ответный огонь

На Донбассе, где ранее активизировались снайперы противника, российские оккупанты накануне рабочей встречи Трехсторонней контактной группы с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины осуществили вооруженные провокации и обстреляли позиции Объединенных сил из жилых кварталов населенных пунктов.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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В частности, агрессор вел огонь из северной части деревни Новоласпа, откуда выпустил 13 мин 82-го калибра. В то же время, разместив рядом с домами мирных жителей Староласпа 152 мм артиллерийские системы, враг произвел три выстрела в сторону защитников Старогнатовки.

Кроме этого, российские наемники разместили минометы калибра 82 мм на границе участка разведения №3 "Петровское" и обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Богдановки.

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В штабе отмечают, что захватчики имели целью заставить украинских защитников открыть ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить военнослужащих в нарушении существующих договоренностей.

"Объединенные силы на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали", – говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что на Донбассе в районе Марьинки снайпер оккупационный войск ранил украинского воина. Отмечается, что украинские военные дали достойный ответ противнику, потери боевиков уточняются.

Кроме того, 1 июня, российские боевики устроили три обстрела на Донбассе. Один украинский военнослужащий получил ранение.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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