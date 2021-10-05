На Донбассе боевики открыли огонь по ВСУ и получили жесткую "ответку"

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 4 октября, они 4 раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщили в Минобороны.
- У Лебединского боевики осуществили прицельный обстрел позиций ВСУ из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также с подствольных гранатометов.
- Вблизи Новотошковского враг дважды стрелял з крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- В Луганской области заметили пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.
Потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы боевиков наши защитники открывали ответный огонь и вынудили их прекратить огневую активность.
По состоянию на 7:00 утра 5 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Эскалация на Донбассе и потери ВСУ
- 10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;
- 11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;
- 12 сентября – один погибший и трое раненых;
- 13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;
- 14 сентября – один боец ВСУ был ранен;
- 16 сентября – в Счастье ранение получил местный житель;
- 17 сентября – двое бойцов получили ранения;
- 19 сентября – украинский военный получил осколочное ранение.
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