На Донбассе боевики открыли огонь по ВСУ и получили жесткую "ответку"

На Донбассе боевики не прекращают обстрелы – 4 октября открывали огонь вблизи двух населенных пунктов

На Донбассе продолжаются обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 4 октября, они 4 раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщили в Минобороны.

Реклама

У Лебединского боевики осуществили прицельный обстрел позиций ВСУ из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также с подствольных гранатометов.

боевики осуществили прицельный обстрел позиций ВСУ из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также с подствольных гранатометов. Вблизи Новотошковского враг дважды стрелял з крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

враг дважды стрелял з крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В Луганской области заметили пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.

Потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы боевиков наши защитники открывали ответный огонь и вынудили их прекратить огневую активность.

По состоянию на 7:00 утра 5 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Реклама

Эскалация на Донбассе и потери ВСУ