На Донбассе боевики палили по ВСУ из запрещенного оружия: одного бойца убили, второго ранили

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 30 сентября, они 13 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.
Где стреляли?
- У Новотошковского враждебные вооруженные формированием дважды обстреляли позиции наших защитников из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Вблизи Каменки оккупанты дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм и 120 мм.
- В районе Попасной наемники совершили два обстрелы из гранатометов различных систем.
- Из станковых противотанковых гранатометов враг стрелял в сторону Золотого-4 и Катериновки.
- Вблизи Светлодарска противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
- Неподалеку Крымского палили из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- В районе Павлополя наемники дважды обстреляли наши позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- В сторону Талаковки – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один – огнестрельное ранение. Раненный боец находится в больнице в состоянии средней тяжести.
На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь, чем заставили врага прекратить огневую активность. По состоянию на 7:00 утра 1 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Эскалация на Донбассе и потери ВСУ
- 10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;
- 11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;
- 12 сентября – один погибший и трое раненых;
- 13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;
- 14 сентября – один боец ВСУ был ранен;
- 16 сентября – в Счастье ранение получил местный житель;
- 17 сентября – двое бойцов получили ранения;
- 19 сентября – украинский военный получил осколочное ранение.
Читайте также:
- Вторжения России на Донбасс не будет, но есть другая угроза – эксперт
- Подсадили на наркотики и унижали. Боевик "ЛНР" не выдержал издевательств российских кураторов
- "Потери могут увеличиться в 5 раз" – что назревает на Донбассе после разрешения на ответный огонь
- Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ из гранатометов: ранены двое украинских военных