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На Донбассе боевики палили по ВСУ из запрещенного оружия: одного бойца убили, второго ранили

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
1 октября, 07:15
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Боевики в четверг открывали огонь вблизи 9 населенных пунктов, они успокоились только когда получили жесткую "ответку" от ВСУ
На Донбассе продолжаются обстрелы
На Донбассе продолжаются обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 30 сентября, они 13 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

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Где стреляли?

  • У Новотошковского враждебные вооруженные формированием дважды обстреляли позиции наших защитников из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Вблизи Каменки оккупанты дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм и 120 мм.
  • В районе Попасной наемники совершили два обстрелы из гранатометов различных систем.
  • Из станковых противотанковых гранатометов враг стрелял в сторону Золотого-4 и Катериновки.
  • Вблизи Светлодарска противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
  • Неподалеку Крымского палили из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • В районе Павлополя наемники дважды обстреляли наши позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • В сторону Талаковки – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один – огнестрельное ранение. Раненный боец находится в больнице в состоянии средней тяжести.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь, чем заставили врага прекратить огневую активность. По состоянию на 7:00 утра 1 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Эскалация на Донбассе и потери ВСУ

  • 10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;
  • 11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;
  • 12 сентября – один погибший и трое раненых;
  • 13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;
  • 14 сентября – один боец ВСУ был ранен;
  • 16 сентября – в Счастье ранение получил местный житель;
  • 17 сентября – двое бойцов получили ранения;
  • 19 сентября – украинский военный получил осколочное ранение.

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