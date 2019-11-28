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На Донбассе боевики подорвались на мине и понесли серьезные потери

28 ноября, 10:10

На этот раз обошлось без «ответки» от ВСУ – противник сам нарвался на неприятности

/ Фото: Минобороны РФ

На Донбассе противник понес потери и без непосредственной помощи украинской армии – шесть боевиков подорвались на мине, но отделались лишь ранениями. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Потери российско-оккупационных войск 27 ноября составили: санитарные (300) – шесть человек (4 омсбр). Подрыв на мине", – написал "Штирлиц".

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Отметим, что 27 ноября боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Особенно горячо было на Донецком направлении и не обошлось без потерь у украинской армии. В штабе рассказали о ситуации на Донбассе.

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Как сообщали новости "Сегодня", 26 ноября в российско-оккупационных войсках были ликвидированы два боевика (4 омсбр) и еще двое получили ранения (3 омсбр).

А тем временем председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков озвучил данные ООН о погибших детях на Донбассе за время войны. По его словам, с 2014 года, когда Россия начала военную агрессию против Украины, погибли не менее 150 детей. Подробней смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс штирлиц мина боевики потери боевиков

Источник: Сегодня

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