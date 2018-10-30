На Донбассе боевики получили "ответку" от ВСУ и понесли потери

Сегодня, 07:40

В ходе боевых действий получил ранения украинский военнослужащий

На Донбассе боевики получили "ответку" от ВСУ и понесли потери

За минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ, ранен украинский военный. Российские наемники понесли потери, сообщает пресс-центр ООС.

"Оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск. Вооружение, запрещенное минскими договоренностям, противник при этом не применял", – говорится в сообщении.

Боевики увеличили интенсивность применения стрелкового оружия, в том числе и крупнокалиберного. В частности, российские наемники вели огонь по позициям в районах населенных пунктов Станица Луганская, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Новотроицкое, Новомихайловка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский.

"При ведении боевых действий, за прошедшие сутки, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 29 октября, одного боевика российско-оккупационных войск было уничтожено, еще двое – ранены", – рассказали в ООС.

Напомним, 28 октября на Донбассе пророссийские боевики 19 раз обстреляли позиции украинский армии, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. ВСУ "ответили" российским наемникам, и те понесли серьезные потери.

А 27 октября на Донбассе боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военный погиб.
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