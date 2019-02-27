На Донбассе боевики получили жесткую "ответку" от ВСУ: ранены девять оккупантов

В ходе боевых действий были ранены трое украинских военнослужащих

Фото: Getty Images

На Донбассе боевики получили жесткую "ответку" от ВСУ: ранены девять оккупантов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/1e0/8fe/5c61e08fe31bd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/1e0/8fe/5c61e08fe31bd.jpg 2019-02-27T07:15:00+02:00 Донбасс В ходе боевых действий были ранены трое украинских военнослужащих

За минувшие сутки, 26 февраля, пророссийские боевики 11 раз обстреляли украинские позиции, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение. Ранения получили трое бойцов ВСУ, сообщили в пресс-центре ООС.

"26 февраля российские оккупационные войска 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом девять раз применялось вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил с боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, в полосе действия оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Верхнеторецкого, а из минометов калибра 120 мм – вблизи Лебединского.

Кроме того, в полосе действия оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники ударили из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия в районе Новолуганского. Минометы калибра 82 мм, боевые машины пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие были применены в районе Попасной. Из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь в районе населенного пункта Хутор Вольный. Минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы боевики применили вблизи села Малиновое. Также из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов велся огонь в районе населенного пункта Лобачева, а из минометов калибра 82 мм – у Крымского.

"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, 26 февраля были ранены 9 оккупантов. Кроме того, уничтожено одну единицу военной техники противника", – рассказали в ООС.

Напомним, что за 25 февраля пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции украинских военных, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение. В результате обстрелов один боец ВСУ погиб, еще один ранен.

Мы также писали, что военнослужащие батальона тактической группы Национальной гвардии Украины обнаружили и уничтожили снайперскую пару российско-оккупационных войск.

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