На Донбассе боевики понесли большие потери за месяц

Украинские военные уничтожили 12 единиц техники боевиков, среди них летательные аппараты и автомибили оккупантов

В течение апреля боевики "ДНР-ЛНР" потеряли 69 своих наемников. В ВСУ сообщают, что все потери не боевые.

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Данные обнародовал в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим.

Таким образом, с 1 по 31 апреля на Донбассе убили 31 оккупанта, а еще 38 получили ранения.

В целом, с 27 июля 2020 по 30 апреля 2021 боевики потеряли 474 человека. Из них 216 – убиты, а 258 – ранены.

Также, на Донбассе уничтожили 12 единиц техники оккупантов. Речь идет о шести беспилотных летательных аппаратах и еще шести военных автомобилях.

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Ранее мы сообщали, что на Донбассе в ДТП вблизи населенного пункта Золотое-5 погиб боевик, он, будучи пьяным, совершил аварию.

Напомним, что сотрудники СБУ разоблачили бывшего сотрудника так называемой "спецслужбы" террористов "МГБ ЛНР", который переехал в Херсонскую область и трудоустроился в структуру Министерства внутренних дел.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе