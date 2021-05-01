Українська
$ 27,75
33,64
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе боевики понесли большие потери за месяц

1 мая, 17:01

Виктория Барановская Виктория Барановская

Украинские военные уничтожили 12 единиц техники боевиков, среди них летательные аппараты и автомибили оккупантов

В течение апреля боевики "ДНР-ЛНР" потеряли 69 своих наемников. В ВСУ сообщают, что все потери не боевые.

Реклама

Данные обнародовал в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим.

Таким образом, с 1 по 31 апреля на Донбассе убили 31 оккупанта, а еще 38 получили ранения.

В целом, с 27 июля 2020 по 30 апреля 2021 боевики потеряли 474 человека. Из них 216 – убиты, а 258 – ранены.

В тренде
В Сумах массово исчезают кошки. Владельцы подозревают студентов мединститута (видео)

Также, на Донбассе уничтожили 12 единиц техники оккупантов. Речь идет о шести беспилотных летательных аппаратах и еще шести военных автомобилях.

Реклама

Ранее мы сообщали, что на Донбассе в ДТП вблизи населенного пункта Золотое-5 погиб боевик, он, будучи пьяным, совершил аварию.

Напомним, что сотрудники СБУ разоблачили бывшего сотрудника так называемой "спецслужбы" террористов "МГБ ЛНР", который переехал в Херсонскую область и трудоустроился в структуру Министерства внутренних дел.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

На Донбассе будет
На Донбассе будет "резня": Лавров пригрозил Украине за изменение "Минска"Власть
На Донбассе подорвался автомобиль, у ВСУ серьезные потери
На Донбассе подорвался автомобиль, у ВСУ серьезные потериДонбасс
Боевики что-то задумали: прячут
Боевики что-то задумали: прячут "Грады" в жилых кварталах и вывели на полигон 40 танковУкраина
Отомстил за
Отомстил за "унижение"? Еще одна версия разгрома супермаркета в МариуполеДонбасс
ВСУ понесли потери на Донбассе. Боевики палили из противотанкового ракетного комплекса
ВСУ понесли потери на Донбассе. Боевики палили из противотанкового ракетного комплексаДонбасс
В Мариуполе мужчина разнес топором кассы супермаркета из-за маски – видео (обновлено)
В Мариуполе мужчина разнес топором кассы супермаркета из-за маски – видео (обновлено)Донбасс

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять