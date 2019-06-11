На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: два оккупанта ранены

Потерь среди украинских военных за прошлые сутки нет

Facebook Оперативное командование "Север".

За прошлые сутки, 10 июня, на Донбассе пророссийские боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Об этом рассказали в пресс-службе ООС.

"10 июня вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял Водяное из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Опытное попало под огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а в районе Песков ударили из 82 мм минометов. По Марьинке велся огонь из минометов калибра 120 мм, а по Широкино ударили из стрелкового оружия. На окраине Новотроицкого боевики ударили из гранатометов и стрелкового оружия, а Пищевик попал под огонь из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли Зайцево из минометов калибра 120 мм, а Светлодарск – из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Южного велся огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новоалександровки боевики применили гранатометы, а на окраине Новгородского ударили из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

"Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 10 июня двух оккупантов было ранено", – рассказали в ООС.

Напомним, 9 июня на Донбассе пророссийские боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.

А 8 июня боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них семь раз с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения: ВСУ понесли тяжелые потери.

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