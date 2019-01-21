На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери

В ходе боевых действий ранения получил украинский военный

Военные попали под обстрел. Фото: Facebook Пресс-служба Минобороны..

На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f5f/ccd/5c3f5fccd243c.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f5f/ccd/5c3f5fccd243c.jpg 2019-01-21T07:18:00+02:00 Донбасс В ходе боевых действий ранения получил украинский военный

В течение минувших суток, 20 января, пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции украинских войск, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"20 января российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Павлополя и Гнутово. ПТРК и гранатометов враг применил вблизи поселка Каменка. Из минометов калибра 82 мм и гранатометов велся огонь в районе населенного пункта Пески, а из минометов калибра 82 мм - вблизи Водяного. Гранатометы различных систем боевики применили вблизи Широкино и Красногоровки. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции вблизи Новомихайловки.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов российские наемники открыли огонь вблизи хутора Вольный. Гранатометы различных систем применили в районе Крымского.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных получил ранения. По данным разведки, 20 января, один оккупант был уничтожен и двое получили ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 19 января российские оккупационные войска на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня, один раз применив запрещенное "Минском" вооружение. А 18 января боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня.

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