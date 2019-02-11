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На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери

Сегодня, 07:17

Российские наемники трижды применяли запрещенное «Минском» вооружение

Фото: скриншот
Фото: скриншот.
На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/7a7/55c/5c47a755c63e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/7a7/55c/5c47a755c63e3.jpg Донбасс Российские наемники трижды применяли запрещенное «Минском» вооружение

За минувшие с утки, 10 февраля, на Донбассе пророссийские боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Потерь среди украинских военных нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"10 февраля российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов боевики вели огонь в районе Авдеевки, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции возле Опытного. Из минометов калибра 82 мм российские наемники ударили вблизи села Гнутово, а из стрелкового оружия – у Красногоровки.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики стреляли возле Южного, а из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе Крымского. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов боевики открыли огонь в районе населенного пункта Айдар, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие применили у Светлодарска.

"В ходе боевых действий потери среди личного состава Объединенных сил нет. Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки, 10 февраля один оккупант уничтожен и двое ранены", – рассказали в ООС.

Ранее командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что войска РФ на границе приводятся в боеготовность и могут напасть. Об этом свидетельствуют разведданные и поведение российских военных. Также увеличивается количество войск и враг усиливает разведку.

Кроме того, украинские военные сообщили, что на передовой боевики активно применяют запрещенное лазерное оружие. Сначала бойцы фиксировали применение лазерного оружия время от времени, а теперь почти каждую ночь на вражеских позициях видны внезапные зеленые вспышки. Вскоре выяснилось, что боевики используют против них специальный боевой лазер.

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, ООС, потери боевиков

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