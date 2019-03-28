На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери

Потерь среди украинских военнослужащих нет

Фото: AFP

На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/56c/ad2/5c756cad2d66e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/56c/ad2/5c756cad2d66e.jpg 2019-03-28T07:16:00+02:00 Донбасс Потерь среди украинских военнослужащих нет

За минувшие сутки, 27 марта, на Донбассе пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"27 марта противник 13 раз нарушил режим прекращения огня, применив при этом 10 раз вооружение, запрещенное минскими договоренностями, и потратив 117 артиллерийских боеприпасов калибров 122, 120 и 82 мм. Российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из артиллерийских систем, минометов, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял из минометов калибра 82 мм, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции ВСУ в районе Опитного, а из гранатометов различных систем – у Гнутово. Станковые противотанковые гранатометы были применены в районе Чермалыка, а крупнокалиберные пулеметов – у Лебединского.

А в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и ручных противотанковых гранатометов у Крымского. Из минометов 120-го и 82-го калибров, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов велся огонь в районе Луганска. Минометы калибра 120 мм, вооружение боевой машины пехоты БМП-1, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие были применены у Новоалександровки, минометы 82-го калибра – у Новолуганского, а минометы 82-го калибра, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы – у Светлодарска.

"Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет. На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом одного и ранив двух оккупантов", – рассказали в ООС.

Напомним, украинские военные в Луганской области провели блестящую операцию. Боевая группа К-2 из 54-й бригады ВСУ полностью уничтожила командный пункт врага. Противник потерял шесть человек уничтоженными и четыре – ранеными.

Также сайт "Сегодня" разместил видео уничтожения бойцами ВСУ "Урала" боевиков с боеприпасами. Противнику на грузовике подвозились боеприпасы, но воины ООС прекратили эти поставки точным выстрелом.

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