Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери

Сегодня, 07:16

Потерь среди украинских военнослужащих нет

Фото: AFP
На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/56c/ad2/5c756cad2d66e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/56c/ad2/5c756cad2d66e.jpg Донбасс Потерь среди украинских военнослужащих нет

За минувшие сутки, 27 марта, на Донбассе пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"27 марта противник 13 раз нарушил режим прекращения огня, применив при этом 10 раз вооружение, запрещенное минскими договоренностями, и потратив 117 артиллерийских боеприпасов калибров 122, 120 и 82 мм. Российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из артиллерийских систем, минометов, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял из минометов калибра 82 мм, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции ВСУ в районе Опитного, а из гранатометов различных систем – у Гнутово. Станковые противотанковые гранатометы были применены в районе Чермалыка, а крупнокалиберные пулеметов – у Лебединского.

А в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и ручных противотанковых гранатометов у Крымского. Из минометов 120-го и 82-го калибров, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов велся огонь в районе Луганска. Минометы калибра 120 мм, вооружение боевой машины пехоты БМП-1, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие были применены у Новоалександровки, минометы 82-го калибра – у Новолуганского, а минометы 82-го калибра, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы – у Светлодарска.

"Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет. На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом одного и ранив двух оккупантов", – рассказали в ООС.

Напомним, украинские военные в Луганской области провели блестящую операцию. Боевая группа К-2 из 54-й бригады ВСУ полностью уничтожила командный пункт врага. Противник потерял шесть человек уничтоженными и четыре – ранеными.

Также сайт "Сегодня" разместил видео уничтожения бойцами ВСУ "Урала" боевиков с боеприпасами. Противнику на грузовике подвозились боеприпасы, но воины ООС прекратили эти поставки точным выстрелом.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оккупанты ударили по ВСУ из тяжелых минометов и нарвались на ответку – теперь считают потери

Вчера, 18:31

Жарко было на Луганском и на Приморском направлениях

На Донбассе боевики усилили обстрелы, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери

Вчера, 07:17

В ходе боевых действий ранения получил украинский военный

Активные боевые действия на Донбассе: почему они не выгодны России

Вчера, 06:00

Военные эксперты рассказали, пойдут ли боевики на провокации накануне президентских выборов в Украине

На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ: три оккупанта уничтожены

26 марта, 07:13

Из-за вражеских обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих

Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына

Виторган о разводе с Собчак: «Вот и все, разлетелись»

Потап пришел на мероприятие с бывшей женой и игнорировал Настю

Вкрутили девять шурупов, вставили пластину: Билана прооперировали

Юлия Такшина: «После разрыва с Антипенко было паршиво»

Признания Пугачевой о причине развода: "Он надо мной издевался"

В Харьковской области нашли новое месторождение газа

Как предсказать развод по свадебным снимкам: 8 наблюдений

Маленькая китаянка, переходившая дорогу, растрогала водителя

Одним «авторитетом» стало меньше: скончался легендарный «Бацилла»
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Вчера, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Вчера, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна

Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно